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Реакція буде миттєвою. Поліція попередила про покарання за салюти у новорічну ніч

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Реакція буде миттєвою. Поліція попередила про покарання за салюти у новорічну ніч
Найлегше покарання за салют – кілька сотень гривень штрафу
Фото ілюстративне

За феєрверки передбачені не тільки штрафи, а й обмеження волі

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України була введена заборона на використання та продаж піротехніки. Тому у новорічну ніч Нацполіція каратиме порушників. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Реакція буде миттєвою та за усією суворістю закону», – наголосив Клименко.

Головний поліціянт також нагадав, що відповідальність за використання та продаж фейєрверків передбачена і в Кодексі України про адміністративні правопорушення, і в Кримінальному кодексі.

«Найлегше покарання – кілька сотень гривень штрафу, найтяжче, якщо кваліфікують як злочин – хуліганство, то там і арешт, і обмеження волі. Не варто гратися з такими речами», – пояснив голова Нацполіції.

Він наголосив, що справа не просто у порушенні заборони, а в тому, якою буде реакція людей на голосні звуки від салютів чи петард.

«Піротехніка зараз – це не про святкування. Це нагадування про вибухи. Мільйонам людей в Україні і так психологічно складно переживати війну. Тому закликаю подумати про цих громадян і обійтися без піротехніки. Після перемоги будемо запускати салюти разом», – додав Клименко.

Нагадаємо, у новорічну ніч поліція буде проводити перевірку документів, проте за «обґрунтованої потреби» ще можуть провести поверхневий огляд громадян та автомобілі.

Також міська  влада Києва закликала мешканців та гостей столиці дотримуватись заходів безпеки під час новорічних і різдвяних свят, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Зокрема, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

 

Теги: війна поліція штраф закон

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