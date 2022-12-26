Які заборони діятимуть під час новорічних і різдвяних свят: роз'яснення КМДА

У Києві заборонено продавати феєрверки, салюти і піротехнічні засоби, а також запускати їх

Комендантська година у Києві триває із 23:00 до 05:00

КМДА закликає мешканців та гостей столиці дотримуватись заходів безпеки під час новорічних і різдвяних свят, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Зокрема, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, йдеться у повідомленні.

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Щоб вчасно повернутися додому, у застосунку «Київ Цифровий» можна увімкнути сповіщення, яке за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години. Вийти на вулицю у заборонений час можна тільки з посвідченням особи для того, щоб прослідувати до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Які обмеження діють?

Пересуватися містом під час комендантської години можна тільки на автомобілі, який має спецперепустку.

Метрополітен працює у режимі перевезень до 22:00, наземний громадський транспорт — до 22:30. Під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються. Детальну інформацію про закриття кожної станції можна побачити за посиланням.

У Києві заборонено продавати феєрверки, салюти і піротехнічні засоби, а також запускати їх.

Необхідно дотримуватися заходів безпеки під час відключень електроенергії. Щоб уникнути пожежі, обов’язково треба мати вдома вогнегасник.

Які служби працюватимуть?

Під час новорічних свят щодоби місто та об’єкти комунальної власності охоронятимуть близько 230 співробітників «Муніципальної охорони». Мобільні групи швидкого реагування патрулюватимуть закріплені за ними райони столиці.

Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» працюватимуть цілодобово.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, як Київ житиме і працюватиме у випадку тривалої відсутності електропостачання.

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Також у КМДА повідомили новий графік роботи станцій метро.

Крім того, уряд ухвалив важливе рішення щодо функціонування «Пунктів незламності».