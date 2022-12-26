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Які заборони діятимуть під час новорічних і різдвяних свят: роз'яснення КМДА

glavcom.ua
Які заборони діятимуть під час новорічних і різдвяних свят: роз'яснення КМДА
У Києві заборонено продавати феєрверки, салюти і піротехнічні засоби, а також запускати їх
Фото з відкритих джерел

Комендантська година у Києві триває із 23:00 до 05:00

КМДА закликає мешканців та гостей столиці дотримуватись заходів безпеки під час новорічних і різдвяних свят, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Зокрема, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, йдеться у повідомленні.

Щоб вчасно повернутися додому, у застосунку «Київ Цифровий» можна увімкнути сповіщення, яке за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години. Вийти на вулицю у заборонений час можна тільки з посвідченням особи для того, щоб прослідувати до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Які обмеження діють?

  • Пересуватися містом під час комендантської години можна тільки на автомобілі, який має спецперепустку.
  • Метрополітен працює у режимі перевезень до 22:00, наземний громадський транспорт — до 22:30. Під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються. Детальну інформацію про закриття кожної станції можна побачити за посиланням.
  • У Києві заборонено продавати феєрверки, салюти і піротехнічні засоби, а також запускати їх.
  • Необхідно дотримуватися заходів безпеки під час відключень електроенергії. Щоб уникнути пожежі, обов’язково треба мати вдома вогнегасник.

Які служби  працюватимуть?

  • Під час новорічних свят щодоби місто та об’єкти комунальної власності охоронятимуть близько 230 співробітників «Муніципальної охорони». Мобільні групи швидкого реагування патрулюватимуть закріплені за ними райони столиці.
  • Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» працюватимуть цілодобово.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, як Київ житиме і працюватиме у випадку тривалої відсутності електропостачання.

Також у КМДА повідомили новий графік роботи станцій метро.

Крім того, уряд ухвалив важливе рішення щодо функціонування «Пунктів незламності».

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Теги: КМДА енергетика тероризм агресія війна Київ

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