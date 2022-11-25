Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Київ нарощує оборону, спроби захоплення міста приречені – Сухопутні війська

Наталія Сокирчук
glavcom.ua
Київ нарощує оборону, спроби захоплення міста приречені – Сухопутні війська
На опорних пунктах українських бійців Сил оборони облаштовують місця для укриття та проживання особового складу
Фото КОВА

Військові разом із цивільними інженерами та будівельниками нарощують оборонні спроможності столиці

Командування Сухопутних військ Збройних сил України наголосило, що столиця України має достатньо оборонних можливостей, аби відбити будь-який напад. Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Як повідомило Командування Сухопутних військ ЗСУ, наразі не фіксуються достатні військові угруповання ворога для нападу з північного напрямку. Проте це не привід нехтувати захистом столиці та безпекою громадян.

Військові разом із цивільними інженерами та будівельниками нарощують оборонні спроможності міста, продовжують обладнувати потужні фортифікаційні укріплення. На опорних пунктах українських бійців Сил оборони облаштовують місця для укриття та проживання особового складу. Також встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою.

«Робота триває. Будь-які, навіть гіпотетичні спроби противника захопити столицю – приречені», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування противника.

Теги: військові напад столиця Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

НАТО передало Україні глушники для захисту від ворожих дронів
НАТО передало Україні глушники для захисту від ворожих дронів
Київ нарощує оборону, спроби захоплення міста приречені – Сухопутні війська
Київ нарощує оборону, спроби захоплення міста приречені – Сухопутні війська
Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по ворогу: як минув день на фронті
Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по ворогу: як минув день на фронті
«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням
«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням
Чи становлять загрозу військові РФ, які тренуються у Білорусі: пояснення полковника ЗСУ
Чи становлять загрозу військові РФ, які тренуються у Білорусі: пояснення полковника ЗСУ
Уряд пропонує скасувати підсумкову атестацію для випускників 2023 року
Уряд пропонує скасувати підсумкову атестацію для випускників 2023 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною
97K
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
63K
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни
49K
Газпром перейшов до нового етапу шантажу
48K
Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців
24K
Спікер парламенту Киргизстану закликав терміново змінити російські назви районів столиці 

Новини

Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
Сьогодні, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту