Київ нарощує оборону, спроби захоплення міста приречені – Сухопутні війська

На опорних пунктах українських бійців Сил оборони облаштовують місця для укриття та проживання особового складу

Військові разом із цивільними інженерами та будівельниками нарощують оборонні спроможності столиці

Командування Сухопутних військ Збройних сил України наголосило, що столиця України має достатньо оборонних можливостей, аби відбити будь-який напад. Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Як повідомило Командування Сухопутних військ ЗСУ, наразі не фіксуються достатні військові угруповання ворога для нападу з північного напрямку. Проте це не привід нехтувати захистом столиці та безпекою громадян.

Військові разом із цивільними інженерами та будівельниками нарощують оборонні спроможності міста, продовжують обладнувати потужні фортифікаційні укріплення. На опорних пунктах українських бійців Сил оборони облаштовують місця для укриття та проживання особового складу. Також встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою.

«Робота триває. Будь-які, навіть гіпотетичні спроби противника захопити столицю – приречені», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування противника.