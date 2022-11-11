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Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю: перші фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю: перші фото
Фортифікаційні роботи також ведуться на кордоні з РФ
Кирило Тимошенко / Telegram

На кордоні з Білоруссю вже з’явилося 3 км залізобетонного паркану з колючим дротом 

На кордоні з Білоруссю Україна облаштувала вже близько 3 км інженерних загороджень. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Зараз на півдні наші люди зустрічають наших військових, а на півночі кипить інша робота – тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю. Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині. Таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також такі роботи ведуться у Рівненській та Житомирській областях. Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією Росії.

«Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу. Важливо, що над облаштуванням кордону системно працює обласна влада та місцевий бізнес. Ми всі хочемо захисту, ми робимо все, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога. Працюємо системно, одночасно по всій Україні», – додав Тимошенко.

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Раніше повідомлялося, що Польща завершила будівництво «стіни» на кордоні з Білоруссю, яке розпочала зведення стіни 25 січня – після минулорічної міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС.

Тепер Польща розпочинає будівництво стіни на кордоні з Росією.

Теги: Білорусь Україна окупанти росія війна

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