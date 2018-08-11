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    Події в Україні

    Кількість жертв ДТП під Запоріжжям збільшилась

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    П'ятеро дорослих залишаються під наглядом медиків - Кількість жертв ДТП під Запоріжжям збільшилась
    Фото: 061.ua
    П'ятеро дорослих залишаються під наглядом медиків

    У лікарні померла дитина 2011-го року народження

    Кількість жертв смертельної аварії на Запоріжжі зросла до семи. У лікарні під час операції померла дитина 2011-го року народження. Про таке повідомляє «5 канал».

    Також стало відомо, що п'ятеро дорослих залишаються під наглядом медиків – в реанімації та у відділені інтенсивної терапії. Із них троє – в реанімації, двоє у відділені інтенсивної терапії. Ще чотирьох людей оглянули та відпустили додому.

    «Це переломи тих чи інших відділів хребта, переломи ребер, черепно-мозкова травма, перелом ключиці, забиття. В реанімації перебувають дві жінки, чиї діти загинули, і в реанімації перебуває потерпілий, котрий був безпосередньо в автомобілі, як пасажир. Одному пацієнтові взагалі не потрібно буде проводити оперативного втручання, у пацієнтки ми зараз оцінюємо тяжкість ушкодження. Шанси 50 на 50, чи потрібна буде операція», – коментує ситуацію головний лікар обласної клінічної лікарні Ігор Шишка.

    З жінками, чиї діти загинули, працюють психологи.

    Нагадаємо, у Запорізькій області 10 серпня близько 14:30 на автошляху Харків-Сімферополь біля села Каменське сталася масштабна ДТП з маршруткою. Повідомлялося про шість загиблих. 

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП у Запорізькій області. Водієві вантажного авто загрожує до 12 років ув'язнення.

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