Кількість жертв ДТП під Запоріжжям збільшилась



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Фото: 061.ua П'ятеро дорослих залишаються під наглядом медиків

У лікарні померла дитина 2011-го року народження

Кількість жертв смертельної аварії на Запоріжжі зросла до семи. У лікарні під час операції померла дитина 2011-го року народження. Про таке повідомляє «5 канал».

Також стало відомо, що п'ятеро дорослих залишаються під наглядом медиків – в реанімації та у відділені інтенсивної терапії. Із них троє – в реанімації, двоє у відділені інтенсивної терапії. Ще чотирьох людей оглянули та відпустили додому.

«Це переломи тих чи інших відділів хребта, переломи ребер, черепно-мозкова травма, перелом ключиці, забиття. В реанімації перебувають дві жінки, чиї діти загинули, і в реанімації перебуває потерпілий, котрий був безпосередньо в автомобілі, як пасажир. Одному пацієнтові взагалі не потрібно буде проводити оперативного втручання, у пацієнтки ми зараз оцінюємо тяжкість ушкодження. Шанси 50 на 50, чи потрібна буде операція», – коментує ситуацію головний лікар обласної клінічної лікарні Ігор Шишка.

З жінками, чиї діти загинули, працюють психологи.

Нагадаємо, у Запорізькій області 10 серпня близько 14:30 на автошляху Харків-Сімферополь біля села Каменське сталася масштабна ДТП з маршруткою. Повідомлялося про шість загиблих.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП у Запорізькій області. Водієві вантажного авто загрожує до 12 років ув'язнення.