Масштабна ДТП з маршруткою у Запорізькій області, загинули шестеро людей



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На місці аварії загинули п’ятеро людей. Потім стало відомо, що в лікарні померла ще одна дитина

У Запорізькій області в п’ятницю, 10 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки та вантажівки, на місці загинули п’ятеро людей.

Про це Українській правді повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Аварія трапилася на трасі Харків-Сімферополь у районі села Кам'янське.

За інформацією ДСНС, серед загиблих один дорослий і четверо дітей.

Місцевий сайт 061 пише, що «КамАЗ» їхав в сторону Василівки, а маршрутка - в напрямку Запоріжжя.

«У вантажного авто, як одна з версій, відмовило рульове управління, і він на повній швидкості врізався в маршрутку», - розповіла речниця ДСНС області Юлія Баришева.

Пізніше сайт 061 повідомив, що кількість жертв ДТП збільшилася – в лікарні померла ще одна дитина.

За попередніми даними, 13 пасажирів маршрутки постраждали. Їх госпіталізували до Василівської районної лікарні та в Запорізьку обласну лікарню.