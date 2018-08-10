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    Масштабна ДТП з маршруткою у Запорізькій області, загинули шестеро людей

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    Масштабна ДТП з маршруткою у Запорізькій області, загинули шестеро людей

    На місці аварії загинули п’ятеро людей. Потім стало відомо, що в лікарні померла ще одна дитина

    У Запорізькій області в п’ятницю, 10 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі  маршрутки та вантажівки, на місці загинули п’ятеро людей.

    Про це Українській правді повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

    Аварія трапилася на трасі Харків-Сімферополь у районі села Кам'янське.

    За інформацією ДСНС, серед загиблих один дорослий і четверо дітей.

    Місцевий сайт 061 пише, що «КамАЗ» їхав в сторону Василівки, а маршрутка - в напрямку Запоріжжя.

    «У вантажного авто, як одна з версій, відмовило рульове управління, і він на повній швидкості врізався в маршрутку», - розповіла речниця ДСНС області Юлія Баришева.

    Пізніше сайт 061 повідомив, що кількість жертв ДТП збільшилася – в лікарні померла ще одна дитина.

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    Масштабна ДТП з маршруткою у Запорізькій області, загинули шестеро людей
    Масштабна ДТП з маршруткою у Запорізькій області, загинули шестеро людей
    Масштабна ДТП з маршруткою у Запорізькій області, загинули шестеро людей
    Масштабна ДТП з маршруткою у Запорізькій області, загинули шестеро людей

    За попередніми даними, 13 пасажирів маршрутки постраждали. Їх госпіталізували до Василівської районної лікарні та в Запорізьку обласну лікарню.

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