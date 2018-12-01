Кирилівку накрив сильний шторм. Затоплена база відпочинку



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Кирилівка, Запорізька область. Хвилі накрили курортне селище Фото: РІА Мелітополь

Пориви вітру на узбережжі Азовського моря сягають 26 м/с

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області пройшов потужний шторм, пориви вітру досягають 26 м/с. Бази відпочинку на першій лінії моря вже затоплені, вода продовжує наступати, повідомляє місцевий сайт РІА Мелітополь.

Така погода збережеться до кінця суботи 1 грудня. До вечора в селищі обіцяють дощ зі снігом. Температура води +3 С.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 1 грудня по Азовському морю очікується східний вітер 12-17 м/с, висота хвиль 13-15 дм, місцями сильні опади у вигляді дощу і снігу; вночі посилення вітру до 25-28 м/с. Дощі не припиняться і 2 грудня, поліпшення погоди очікується тільки на наступний день.