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    Події в Україні

    Кирилівку накрив сильний шторм. Затоплена база відпочинку

    • Розсилка
    Кирилівка, Запорізька область. Хвилі накрили курортне селище - Кирилівку накрив сильний шторм. Затоплена база відпочинку
    Кирилівка, Запорізька область. Хвилі накрили курортне селище
    Фото: РІА Мелітополь

    Пориви вітру на узбережжі Азовського моря сягають 26 м/с

    У курортному селищі Кирилівка Запорізької області пройшов потужний шторм, пориви вітру досягають 26 м/с. Бази відпочинку на першій лінії моря вже затоплені, вода продовжує наступати, повідомляє місцевий сайт РІА Мелітополь.

    Така погода збережеться до кінця суботи 1 грудня. До вечора в селищі обіцяють дощ зі снігом. Температура води +3 С.

    Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 1 грудня по Азовському морю очікується східний вітер 12-17 м/с, висота хвиль 13-15 дм, місцями сильні опади у вигляді дощу і снігу; вночі посилення вітру до 25-28 м/с. Дощі не припиняться і 2 грудня, поліпшення погоди очікується тільки на наступний день.

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