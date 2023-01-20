Кіт Степан із Харкова став зіркою журналу Times у Монако (фото)

Власниця пухнастого поділилася історією порятунку з Харкова та розповіла про повернення в Україну

Кіт Степан з Харкова, відомий завдяки блогу з 1,3 млн підписниками, потрапив на обкладинку журналу Times Monaco. Видання опублікувало матеріал про кота та його господарку.

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На сторінках глянцю розповіли історію поїздки харизматичного кота до Європи, куди звірятко-блогер разом зі своєю хазяйкою був змушений виїхати з Харкова через безперервні обстріли російських окупантів.

Популярність пухнастого не спадає ще з часів смішних відео, на яких він меланхолійно сидів за келихом вина і слухав музику.

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Одна з найвідоміших світлин Степана фото: loveyoustepan/іnstagram

У березні 2022-го року кота вивезли з Харкова до Монако. У цей час його блог не оновлювався. Лише згодом хазяйка кота Анна повідомила, що вони зі Степаном у безпеці та знайшли притулок у Європі. Подорож з України до Монако стала для харизматичного смугастого пухнастика першим закордонним вояжем.

Довгим і складним був для нас шлях з Харкова, який постійно зазнавав ракетних обстрілів. Монако було першим місцем у Європі, куди ми дісталися й знайшли притулок. Ми жили там два місяці і отримали велику допомогу, підтримку та турботу від місцевих жителів. І ми щиро вдячні за нашу безпеку.

У Європі українка, використовуючи соцмережі та широку популярність свого улюбленця, розповідала про повномасштабну військову агресію РФ, а також збирала кошти надання допомоги постраждалим тваринам.

Кота-блогера Степана нагородили на World Influencers and Bloggers Awards у Франції у травні 2022 року фото: loveyoustepan/іnstagram

Не так давно кіт повернувся у рідний Харків, на його сторінці були опубліковані фото на фоні обстріляних будинків. Потім родина переїхала до Львова. Також у Степана з'явилася подруга – кішка Стефанія, з якою він тепер живе разом.

До слова, блогер-мільйонник кіт Степан став амбасадором проєкту Мінкульту. Він закликає пожертвувати гроші на відновлення культурних пам'яток України.

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Нагадаємо, харківського кота Степана було відзначено як блогера у Каннах.