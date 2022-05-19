Харківського кота Степана було відзначено як блогера у Каннах

Популярний кіт-блогер Степан, який через війну змушений був виїхати з рідного Харкова до Франції, отримав світову премію блогерів World Influencers and Bloggers Awards 2022. Про це на сторінці кота в Інстаграмі повідомила його власниця.

«Дякую всім! Я дуже, дуже щасливий», – передала вона думку Степана.

Також на сторінці у соціальній мережі була опублікована світлина самого кота на дивані разом із премією.

Церемонія проходила 18 та 19 травня у готелі Martinez у Каннах.

Задля урочистої події Степану вдягнули синьо-жовтий метелик.

Степану навіть зробили спільні фото з TikTok-блогером Khabane Lame. Він прославився завдяки своїм саркастичним відео про безглузді лайфхаки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Степан (@loveyoustepan)

Степана на нагороду номінували ще 30 березня, відзначивши, що він зібрав понад 10 тис. доларів допомоги для тварин, які постраждали через війну в Україні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений wibaglobal (@wibaglobal)

World Influencers and Bloggers Awards — це церемонія, на якій відзначають успішних блогерів з усього світу. У 2022 році захід був присвячений збору допомоги для України.

Степан та його хазяйка Анна з Харкова. Через тиждень після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Степан та Анна евакуювалися з району Північної Салтівки, який за час війни частково знищено, та зараз перебувають у Франції.