  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Харківського кота Степана було відзначено як блогера у Каннах

    Intagram-блогер з Харкова кіт Степан, на якого підписані 1,3 млн людей - Харківського кота Степана було відзначено як блогера у Каннах
    Intagram-блогер з Харкова кіт Степан, на якого підписані 1,3 млн людей
    фото: loveyoustepan

    Кіт Степан зібрав понад $10 тис. для допомоги тваринам в Україні

    Популярний кіт-блогер Степан, який через війну змушений був виїхати з рідного Харкова до Франції, отримав світову премію блогерів World Influencers and Bloggers Awards 2022. Про це на сторінці кота в Інстаграмі повідомила його власниця.

    «Дякую всім! Я дуже, дуже щасливий», – передала вона думку Степана.

    Також на сторінці у соціальній мережі була опублікована світлина самого кота на дивані разом із премією.

    Церемонія проходила 18 та 19 травня у готелі Martinez у Каннах.

    Задля урочистої події Степану вдягнули синьо-жовтий метелик.

    Степану навіть зробили спільні фото з TikTok-блогером Khabane Lame. Він прославився завдяки своїм саркастичним відео про безглузді лайфхаки.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Степан (@loveyoustepan)

    Степана на нагороду номінували ще 30 березня, відзначивши, що він зібрав понад 10 тис. доларів допомоги для тварин, які постраждали через війну в Україні.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений wibaglobal (@wibaglobal)

    World Influencers and Bloggers Awards — це церемонія, на якій відзначають успішних блогерів з усього світу. У 2022 році захід був присвячений збору допомоги для України.

    Степан та його хазяйка Анна з Харкова. Через тиждень після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Степан та Анна евакуювалися з району Північної Салтівки, який за час війни частково знищено, та зараз перебувають у Франції.

    Теги: росія окупанти війна гроші Франція тварини Україна премія Instagram окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Харківського кота Степана було відзначено як блогера у Каннах