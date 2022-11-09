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Блогер-мільйонник кіт Степан став амбасадором проєкту Мінкульту

Альона Боженко
glavcom.ua
Блогер-мільйонник кіт Степан став амбасадором проєкту Мінкульту
Кіт Степан отримав завдання від Мінкульту
фото: instagram.com/loveyoustepan

Кіт Степан закликає пожертвувати гроші відновлення культурних пам'яток України

Кіт Степан з Харкова став амбасадором проєкту Міністерства культури та інформаційної політики «Збережіть українську культуру». Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Йдеться про проєкт з відновлення зруйнованих російськими військами пам'яток в Україні.

«Харківський кіт Степан, який має в інстаграмі 1,3 млн підписників, став амбасадором проєкту від МКІП – «Збережіть українську культуру». Це вже третя зірка, яка долучилася до проєкту, спрямованого на відновлення зруйнованих росіянами українських пам’яток культури», – йдеться в повідомленні Мінкульту.

Сам пухнастий блогер Степан опублікував в Instagram допис про те, що за 8 місяців повномасштабної війни Росія зруйнувала чи пошкодила 552 культурні об'єкти в Україні.

«Але хороша новина в тому, що завдяки проєкту «Збережіть українську культуру», який ініціювало Міністерство культури та інформаційної політики України, кожен із нас може підтримати українську культуру. Пожертвуйте будь-яку посильну для себе суму на платформі МКІП. Лінк у мене в профілі», – йдеться в дописі кота.

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Публикация от Степан (@loveyoustepan)

Варто зауважити, простий сірий котик на прізвисько Степан став зіркою мережі завдяки постам своєї господині в Instagram. Справжня популярність до кота прийшла після того, як його фотографію опублікувала у себе на сторінці в Instagram американська співачка Брітні Спірс.

Раніше «Главком» писав, що кіт-блогер Степан, який через війну змушений був виїхати з рідного Харкова до Франції, отримав світову премію блогерів World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемонія проходила у готелі Martinez у Каннах. Задля урочистої події Степану вдягнули синьо-жовтий метелик. World Influencers and Bloggers Awards – це церемонія, на якій відзначають успішних блогерів з усього світу. У 2022 році захід був присвячений збору допомоги для України.

Теги: Мінкульт блогер кіт Степан

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