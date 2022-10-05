Колаборант Стремоусов розповсюджує фейки про «стабільний фронт на Херсонщині»

ЗМІ окупантів з посиланням на херсонського колаборанта Кирила Стремоусова розповсюджують дезінформацію, що лінія зіткнення на Херсонщині стабільна

Російські ЗМІ розповсюджують дезінформацію, що лінія зіткнення на Херсонщині стабільна. Пропагандисти посилаються на заяви херсонського колаборанта Кирила Стремоусова.

«Лінія зіткнення на Херсонщині стабільна, а вилазки ЗС України призводять лише до серйозних втрат у їхніх лавах», – цитує російські медіа Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зі свого боку запорізький колаборант Володимир Рогов заявив, що «генеральний директор Запорізької АЕС І.Мурашов, видворений владою Запорізької області на підконтрольну Києву територію, співпрацював зі Службою безпеки України не за власною волею, його могли шантажувати».

Ще одна дезінфомрація – глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що «радикали-націоналісти, які загарбали владу в Україні після «держзаколоту» в лютому 2014 році, весь останній період проводили політику пригнічення російського і російськомовного населення України».

«Київ відкрито і безкарно саботував виконання Мінських угод, затверджених СБ ООН. Захід же цинічно заплющував очі на дії українських радикалів», – додав він.

Раніше Банкова повідомила, скільки ЗСУ вже деокупували населених пунктів.