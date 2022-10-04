Банкова повідомила, скільки ЗСУ вже деокупували населених пунктів

На звільнених територіях вже організована робота 1 445 гуманітарних штабів

Українським захисникам вже вдалося деокупувати 1 534 населених пункти від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Вже деокуповано 1534 населених пункти. На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей триває відновлення роботи органів державної влади», – зазначив Тимошенко.

При цьому на деокупованих територіях вже організована робота 1 445 гуманітарних штабів. Вже 500 населених пунктів розміновано.

Також:

поліція відновила свою роботу в 1200 населених пунктах;

органи місцевого самоврядування запрацювали у 1508 населених пунктах;

відновили роботу 933 медичні заклади;

навчальні заклади відновили роботу в 981 населеному пункті;

послуги соцзахисту громадяни отримують більш ніж в 1 000 населених пунктах;

фінансовими послугами забезпечено 922 населених пункти.

Нагадаємо, триває 223 доба війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, але, разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснює перегрупування.

Як повідомлялося, над Лиманом офіційно замайорів український прапор.