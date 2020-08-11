Кольченко знову у в’язниці – тепер в українській



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Суд у справі Кольченка, призначений на сьогодні, досі не розпочався

Колишнього політв’язня Кремля затримали 10 серпня під стінами білоруського посольства

Станом на 10.00 11 серпня засідання Шевченкіського суду, де мала б розглядатися справа колишнього політв’язня Олександра Кольченка, не розпочалося. Його напередодні ввечері затримали під час мирної акції протесту під посольством Білорусі. Про це повідомляє 5 канал.

«Розгляд справи був призначений на 10 ранку. Однак розгляд не розпочався через те, що в Шевченківському суді досі немає матеріалів справи щодо колишнього політв’язня. За словами представників суду, прокуратура не встигла передати їм всі необхідні матеріали. Тож розгляд справи відтерміновується на невизначений строк. Досі не призначена суддя, яка мала б розглядати цю справу», - йдеться у повідомленні.

Прокуратура досі не передала до суду матеріали у справі Кольченка

Сам Олександр Кольченко прибув до приміщення суду разом зі своєю адвокаткою Євгенією Закревською. Вони намагалися з’ясувати причини затримки і дату проведення судового засідання. У суді повідомили, що матеріали справи можуть доставити сьогодні, 11 серпня, і засідання відбудеться, як заплановано, або ж розгляд перенесуть на завтра чи післязавтра.

Нагадаємо, вчора під стінами білоруського посольства в Києві правоохоронці затримали п’ятьох осіб. Серед них був колишній політв’язень Кремля Олександр Кольченко, якого звільнили 7 вересня 2019-го року під час обміну в’язнями. Правоохоронці повідомили, що під стінами посольства Білорусі активісти кидали яйця і перешкоджали руху поліцейської автівки. Внаслідок чого і відбулося затримання. Олександра Кольченка відпустили з райвідділку одним із останніх, близько 22.00, і тоді повідомили про засідання суду о 10 ранку 11 серпня.

Як раніше повідомляв Главком, На акції у підтримку протестів у Білорусі під посольством у Києві затримали кількох людей, серед них колишній український політв'язень Олександр Кольченко.

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