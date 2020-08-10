Поліція затримала у Києві колишнього політв'язня Кольченка



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Момент затримання Олександра Кольченка потрапив на фото Фото: РБК-Україна

Кольченка відвезли до відділку поліції та склали адміністративний протокол

На акції у підтримку протестів у Білорусі під посольством у Києві затримали кількох людей, серед них колишній український політв'язень Олександр Кольченко.

«Під час бійки на акції під посольством Білорусі в Києві затримали колишнього політв'язня, кримчанина Олександра Кольченка», - повідомляє Радіо Свобода.

На мітингу під посольством Білорусі в Україні затримали кількох людей, в тому числі Кольченкаhttps://t.co/YMYbeJOATo — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 10, 2020

Біля будівлі посольства Білорусі в Україні в понеділок проходить акція. Присутні скандують «Жыве Беларусь» і палять фаєри.

У той же час видання Klymenko Time в Telegram-каналі повідомляє про як мінімум п'ятьох затриманих під посольством Білорусі в Києві.

У Шевченківському управлінні поліції нам повідомили про одного затриманого. Щодо нього склали адміністративний протокол.

Олександр Кольченко пробув в ув’язненні у російських в’язницях майже 5 років. Його заарештували в Криму і засудили за участь у «терористичній організації» до 10 років ув'язнення разом із кримським режисером Олегом Сенцовим. ВІн повернувся в Україну в рамках великого обміну полонених 7 вересня 2019 року.

У ці години у столиці Білорусі триває другий день протестів, ввечері силовики оточили вулиці в центрі Мінська.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

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