Кримська платформа: Україна планує залучити механізми Ради ООН з прав людини

Джапарова подякувала за сприяння Великобританії у просуванні проєкту резолюції щодо ситуації з правами людини у Криму

У ході бесіди Джапарова поінформувала Френч про концепції Кримської платформи, її основних пріоритетах та цілях

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова провела відеокімнати міжнародним послом Великобританії з прав людини Ритою Френч. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Також сторони обговорили питання щодо можливих шляхів реалізації завдань майбутньої Кримської платформи на правозахисному напрямку, у першу чергу з залученням механізмів та інструментів Ради ООН з прав людини.

Під час зустрічі представник Братанні заявила про послідовне відстоювання позиції про неприйнятність грубих порушень прав людини на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

При цьому Джапарова подякувала за сприяння Великобританії у просуванні проєкту резолюції щодо ситуації з правами людини у Криму, а також з інших питань протидії агресії Росії у рамках міжнародних організацій.

Нагадаємо, що Україна запросила Молдову до Кримської платформи.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав в ОБСЄ п’ять пріоритетів Кримської платформи.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному Саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік у Києві.