Україна запросила Молдову до Кримської платформи

МЗС України представили молдовській стороні українську ініціативу щодо створення Кримської платформи

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з молдовським послом Русланом Болбочаном. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Джапарова запросила Молдову приєднатися до платформи щодо деокупації Криму та проінформувала представника Кишинева про численні порушення прав людини на окупованому півострові та про його мілітаризацію.

Крім того, сторони обмінялися заявами щодо незмінної підтримки суверенітету та територіальної цілісності, а також зачепили тему Придністров'я.

«Україна є активним учасником переговорного процесу ... і ми підтримуємо ініціативу новообраної президентки Молдови Майі Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військових підрозділів з Придністровського регіону», – наголосила Джапарова.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав в ОБСЄ п’ять пріоритетів Кримської платформи.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному Саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік у Києві.

Зазначимо, керівник МЗС заявив, що частина країн НАТО підтримує членство України в Альянсі.

Також генсек НАТО відреагував на суперечку Угорщини й України.