МЗС України запросило ще одну країну до Кримської платформи

У Києві відбулася зустріч заступниці глави МЗС України Еміне Джапарової з послом Чорногорії Драгіцею Понорац

У Чорногорії є чітка позиція щодо невизнання тимчасової окупації Криму Російською Федерацією

У вівторок, 24 листопада, в Києві відбулася зустріч першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з послом Чорногорії Драгіцею Понорац.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зазначається, що Джапарова запросила Чорногорію приєднатися до Кримської платформи.

Натомість Понорац заявила про чітку позицію Чорногорії щодо невизнання тимчасової окупації Криму Російською Федерацією. Чорногорія також активно підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України та приєднується до європейських санкцій проти Росії.

«Джапарова висловила вдячність за підтримку та поінформувала про порушення прав людини та мілітаризацію Криму з боку РФ. Вона також представила бачення України щодо започаткування Кримської платформи та запросила чорногорську сторону долучитися до її роботи», – розповіли в МЗС.

Нагадаємо, цього тижня Україна запросила Кіпр до платформи з деокупації Криму.

До слова, МЗС України закликає Бельгію підтримати «Кримську платформу».

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готові взяти участь у створенні Кримської платформи, ініційованої Україною.

Також Словенія підтримала створення платформи з деокупації Криму .

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

До слова, РНБО озвучило план повернення Криму.