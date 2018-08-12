Кримський татарин пропав в окупованому Криму
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Розсилка
Кримського татарина не можуть знайти вже шостий день
В окупованому Криму зник 20-річний кримський татарин Ейнар Еюпов. Про це «Громадському радіо» повідомила сестра хлопця Зейшан Еннанова.
Раніше родичі хлопця написали в одній з соцмереж, що він пішов з дому об 11-12 годині дня 6 серпня. Вони говорять, що «всіх знайомих, усіх родичів обдзвонили, лікарні, морги — поки новин ніяких немає».
Хлопець має на руці тату півлева, одягнений у білі шорти, світлу футболку, мав сірий рюкзак. «Перед зникненням хлопець не перебував у сварці ні з батьками, ні з дівчиною, ні з друзями», — йдеться в оголошенні про зникнення.
У пошуках Еюпова бере участь російське МВС.
Нагадаємо, підконтрольний РФ Верховний суд Криму у п'ятницю на два місяці продовжив арешт чотирьом фігурантам сімферопольскої «справи Хізб ут-Тахрір».