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    Події в Україні

    Кримський татарин пропав в окупованому Криму

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    Кримський татарин пропав в окупованому Криму

    Кримського татарина не можуть знайти вже шостий день

    В окупованому Криму зник 20-річний кримський татарин Ейнар Еюпов. Про це «Громадському радіо» повідомила сестра хлопця Зейшан Еннанова.

    Раніше родичі хлопця написали в одній з соцмереж, що він пішов з дому об 11-12 годині дня 6 серпня. Вони говорять, що «всіх знайомих, усіх родичів обдзвонили, лікарні, морги — поки новин ніяких немає».

    Хлопець має на руці тату півлева, одягнений у білі шорти, світлу футболку, мав сірий рюкзак. «Перед зникненням хлопець не перебував у сварці ні з батьками, ні з дівчиною, ні з друзями», — йдеться в оголошенні про зникнення.

    У пошуках Еюпова бере участь російське МВС.

    Нагадаємо, підконтрольний РФ Верховний суд Криму у п'ятницю на два місяці продовжив арешт чотирьом фігурантам сімферопольскої «справи Хізб ут-Тахрір».

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