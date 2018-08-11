Окупанти в Криму продовжили арешт чотирьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»



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Арешт до 11 вересня продовжили Емілю Джемаденову, Рустему Ісмаїлову, Теймуру Абдулаєву і Узеїру Абдулаєву

Підконтрольний РФ Верховний суд Криму у п'ятницю на два місяці продовжив арешт чотирьом фігурантам сімферопольскої «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це «Крим.Реалії» повідомив адвокат Еміль Кубердінов.

Арешт до 11 вересня продовжили Емілю Джемаденову, Рустему Ісмаїлову, Теймуру Абдулаєву і Узеїру Абдулаєву.

«Арешт продовжили до 11 вересня. Ми говорили, що це незаконно, що це політично мотивоване продовження арешту і сама кримінальна справа. Але суд ухвалив рішення продовжити арешт», - заявив адвокат.

Перед цим «суд» в Криму залишив під арештом ще одного фігуранта цієї «справи» - Айдера Саледінова.

Нагадаємо, 8 серпня окупанти продовжили строк утримання в СІЗО фігурантам справи так званої Другої Бахчисарайської групи «Хізб ут-Тахрір» Сейрану Салієву, Тімуру Ібрагімову, Едему Смаілову й Серверу Мустафаєву до 9 жовтня.

Також 7 серпня підконтрольний Кремлю суд Криму продовжив запобіжний захід фігурантам справи «Хізб-ут-Тахрір» (друга Бахчисарайська група) Марлену Асанову, Серверу Зекірьяєву і Тимуру Ібрагімову.

Наприкінці червня «суд» залишив під вартою кримського татарина Енвера Сейтосманова, якого підозрюють в участі в забороненій на території РФ організації «Хізб ут-Тахрір».