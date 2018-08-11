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    Окупанти в Криму продовжили арешт чотирьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»

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    Окупанти в Криму продовжили арешт чотирьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»

    Арешт до 11 вересня продовжили Емілю Джемаденову, Рустему Ісмаїлову, Теймуру Абдулаєву і Узеїру Абдулаєву

    Підконтрольний РФ Верховний суд Криму у п'ятницю на два місяці продовжив арешт чотирьом фігурантам сімферопольскої «справи Хізб ут-Тахрір».

    Про це «Крим.Реалії» повідомив адвокат Еміль Кубердінов.

    Арешт до 11 вересня продовжили Емілю Джемаденову, Рустему Ісмаїлову, Теймуру Абдулаєву і Узеїру Абдулаєву.

    «Арешт продовжили до 11 вересня. Ми говорили, що це незаконно, що це політично мотивоване продовження арешту і сама кримінальна справа. Але суд ухвалив рішення продовжити арешт», - заявив адвокат.

    Перед цим «суд» в Криму залишив під арештом ще одного фігуранта цієї «справи» - Айдера Саледінова.

    Нагадаємо, 8 серпня окупанти продовжили строк утримання в СІЗО фігурантам справи так званої Другої Бахчисарайської групи «Хізб ут-Тахрір» Сейрану Салієву, Тімуру Ібрагімову, Едему Смаілову й Серверу Мустафаєву до 9 жовтня.

    Також 7 серпня підконтрольний Кремлю суд Криму продовжив запобіжний захід фігурантам справи «Хізб-ут-Тахрір» (друга Бахчисарайська група) Марлену Асанову, Серверу Зекірьяєву і Тимуру Ібрагімову.

    Наприкінці червня «суд» залишив під вартою кримського татарина Енвера Сейтосманова, якого підозрюють в участі в забороненій на території РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

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