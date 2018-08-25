Lanos на Полтавщині задавив пішохода



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Пішохід помер на місці пригоди

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Полтавщині загинув пішохід. Про це інформує поліція Полтавщини.

Повідомлення про аварію надійшло до Миргородського відділу поліції 25 серпня о 3:30. Йшлося про те, що на автодорозі Комишня-Зуївці водій автомобіля Daewoo Lanos 1996 року народження не побачив пішохода 1999 року народження, який рухався у зустрічному напрямку та здійснив на нього наїзд.

Від отриманих травм пішохід помер на місці. Водій легковика отримав незначні тілесні ушкодження.

Поліція з’ясовує обставини та причини. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на проспекті Перемоги у Києві чоловік потрапив під колеса двох автомобілів, намагаючись перебігти дорогу у недозволеному місці.