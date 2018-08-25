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    Події в Україні

    Lanos на Полтавщині задавив пішохода

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    Lanos на Полтавщині задавив пішохода

    Пішохід помер на місці пригоди

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Полтавщині загинув пішохід. Про це інформує поліція Полтавщини.

    Повідомлення про аварію надійшло до Миргородського відділу поліції 25 серпня о 3:30. Йшлося про те, що на автодорозі Комишня-Зуївці водій автомобіля Daewoo Lanos 1996 року народження не побачив пішохода 1999 року народження, який рухався у зустрічному напрямку та здійснив на нього наїзд.

    Від отриманих травм пішохід помер на місці. Водій легковика отримав незначні тілесні ушкодження.

    Поліція з’ясовує обставини та причини. Відкрито кримінальне провадження.

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    Lanos на Полтавщині задавив пішохода
    Lanos на Полтавщині задавив пішохода

    Нагадаємо, на проспекті Перемоги у Києві чоловік потрапив під колеса двох автомобілів, намагаючись перебігти дорогу у недозволеному місці.

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