Лідер С14 Євген Карась відповів на звинувачення у співпраці з СБУ

«З СБУ у нас досі погані справи»

Голова громадської організації С14 Євген Карась розказав у інтерв’ю «Главкому», яку саме інформацію ГО передає СБУ та яку інформацію, відповідно, їм надає СБУ. «Ми телефонуємо до СБУ, коли затримуємо людей і думаємо, що це сепаратисти. Найбільш яскравий випадок — це затримання сепаратиста Івана Проценка,



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Фото: Станіслав Груздєв Голова громадської організації С14 Євген Карась

«З СБУ у нас досі погані справи»

Голова громадської організації С14 Євген Карась розказав у інтерв’ю «Главкому», яку саме інформацію ГО передає СБУ та яку інформацію, відповідно, їм надає СБУ.

«Ми телефонуємо до СБУ, коли затримуємо людей і думаємо, що це сепаратисти. Найбільш яскравий випадок — це затримання сепаратиста Івана Проценка, якого потім СБУ відпустили. В мережі пішли чутки, що він «завербований». Думаю, швидше працівники СБУ, які його завербували, самі просто з ним працювали ще проти майданівців у часи Януковича і є близькими до кіл Медведчука. В СБУ, наскільки я знаю, працюють безпосередньо в тилу по «сепарах» два департаменти контррозвідки і захисту національної безпеки держави. Ми телефонували до обидвох. Обидві ці групи приїхали. Що далі було, не знаю. Здається, у цих двох департаментах своя внутрішня конкуренція», — розповідає Карась.

За словами діяча, СБУ надавало інформацію «рази три»: «Згадую події в Одесі і Миколаєві 2 травня цього року. Тоді дуже ймовірними були заворушення. Дзвонили з СБУ не нам, а, здається, дуже відомим військовим волонтерам. Просили прийти допомогти, аби ситуація не вийшла з-під контролю. Кажуть, «там буде повна срака, то, якщо можете, приїдьте». Тобто вони повідомили, що на мітингу будуть «сепари» і очікуются масові заворушення і навіть вішання російських прапорів у Миколаєві. Не знаю, чому самі спецслужби їх затримати не могли. Мабуть, не мають достатньо фактів проти цих людей, або не вірять у судову систему. Подібним чином звертаються багато де. Нещодавно дізнався, що і до націоналістів на Закарпатті СБУ інколи прямо звертається за допомогою. Так відверто і кажуть, що не справляються і просять допомоги щодо «сепарів».

На думку Карася, усе вищезазначене показує, що з СБУ у нас досі погані справи, немає реформи і достатньої ефективності.

«Тому це не «покровительство» з боку СБУ і його не варто очікувати, якщо хтось про це мріє. По-друге, ми як націоналісти не граємося в партизан і революціонерів, аби покричати. Якщо задля боротьби з ворогом треба робити безкоштовно рутинну і ризиковану роботу державних силових структур — ми готові долучитися. Вибору немає, якщо хочемо врятувати країну», — резюмує громадський діяч.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Лідер С14 Євген Карась: Якщо у Києві будемо ми, «тітушки» просто боятимуться висунути ніс