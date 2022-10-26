Майже пів тисячі окупантів за добу: оновлені дані про втрати ворогів  

Противник намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Генеральний штаб ЗСУ вранці 26 жовтня традиційно оновив дані про втрати, завдані бійцями ЗСУ рашистам. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ приблизно 68900 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2628 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 5351 (+30) од,

артилерійських систем – 1686 (+12) од,

реактивних систем залпового вогню – 379 (+2) од,

засоби ППО ‒ 192 (+2) од,

літаків – 271 (+0) од,

гелікоптерів – 248 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1379 (+7),

крилаті ракети ‒ 350 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4076 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 149 (+0).

Дані уточнюються.



Нагадаємо, триває 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.