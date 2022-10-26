На Луганщині ЗСУ знищили склад боєприпасів та кадировців

У населеному пункті Сватове знищено до 10 окупантів та близько п’яти вантажних автомобілів з боєкомплектом.

Ворог був ліквідований внаслідок точкових ударів артилерії Сил оборони

На Луганщині ЗСУ знищили склад боєприпасів та ліквідували угрупування так званих кадировців. Про це йдеться у ранковому зведені Генштаб у ЗСУ.

«Внаслідок точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих кадировців», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у населеному пункті Сватове знищено до 10 окупантів та близько п’яти вантажних автомобілів з боєкомплектом.

Також на півдні українські військові знищили 26 загарбників, ворожі міномети, зенітний ракетний комплекс і склад з боєприпасами.

Нагадаємо, розпочалася 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.