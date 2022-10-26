На Луганщині ЗСУ знищили склад боєприпасів та кадировців
Ворог був ліквідований внаслідок точкових ударів артилерії Сил оборони
На Луганщині ЗСУ знищили склад боєприпасів та ліквідували угрупування так званих кадировців. Про це йдеться у ранковому зведені Генштаб у ЗСУ.
«Внаслідок точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих кадировців», – йдеться у повідомленні.
Крім того, у населеному пункті Сватове знищено до 10 окупантів та близько п’яти вантажних автомобілів з боєкомплектом.
Також на півдні українські військові знищили 26 загарбників, ворожі міномети, зенітний ракетний комплекс і склад з боєприпасами.
Нагадаємо, розпочалася 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.
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