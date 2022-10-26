ЗСУ повідомили, чи є ознаки створення ударних формувань РФ на Сумщині

Нестеренко: «Наразі обстановка залишається стабільною та контрольованою»

На Сумщині з 25 по 26 жовтня була проведена перевірка бойової готовності військових частин ЗСУ, сил безпеки, оборони, а також розвідку в окремих районах області. Про це у своєму зверненні сказав командир оперативно-тактичного угруповання «Суми» Олександр Нестеренко.

У ході перевірки ознак створення ударних формувань РФ не виявлено. «Здійснено вихід наших резервів у визначені райони та на відповідні рубежі. Проведено повітряну та спеціальні розвідки. Ознак створення ударних формувань противника не виявлено. Наразі обстановка залишається стабільною та контрольованою», – сказав генерал-майор Олександр Нестеренко.

Нагадаємо, розпочалася 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.