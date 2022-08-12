Малювала помадою Z на лобі: на півдні затримано жінку, яка вихваляла окупантів

Силовики прийшли до мешканки Миколаївщини, яка вихваляла росіян з літерою Z на лобі

Підозрювана поширювала у соціальній мережі власноруч виготовлені відеоролики та фотоматеріали щодо виправдовування дій російських окупантів

Прокуратура оголосила підозру мешканці Миколаївської області, яка поширювала матеріали з виправдовуванням збройної агресії РФ проти України. Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури 20-річній мешканці одного із сіл Березнегуватської територіальної громади повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана поширювала у соціальній мережі власноруч виготовлені відеоролики та фотоматеріали щодо виправдовування дій російських окупантів та глорифікацію особи, яка здійснює збройну агресіюРФ на території України.

Досудове розслідування здійснюється відділенням поліції № 2 Баштанського відділу поліції ГУ Нацполіції в області.

У разі доведення вини їй загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.