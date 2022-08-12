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Малювала помадою Z на лобі: на півдні затримано жінку, яка вихваляла окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Малювала помадою Z на лобі: на півдні затримано жінку, яка вихваляла окупантів
Силовики прийшли до мешканки Миколаївщини, яка вихваляла росіян з літерою Z на лобі
фото: Про куратура Миколаївської області

Підозрювана поширювала у соціальній мережі власноруч виготовлені відеоролики та фотоматеріали щодо виправдовування дій російських окупантів

Прокуратура оголосила підозру мешканці Миколаївської області, яка поширювала матеріали з виправдовуванням збройної агресії РФ проти України. Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури 20-річній мешканці одного із сіл Березнегуватської територіальної громади повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана поширювала у соціальній мережі власноруч виготовлені відеоролики та фотоматеріали щодо виправдовування дій російських окупантів та глорифікацію особи, яка здійснює збройну агресіюРФ на території України.

Малювала помадою Z на лобі: на півдні затримано жінку, яка вихваляла окупантів фото 1

Досудове розслідування здійснюється відділенням поліції № 2 Баштанського відділу поліції ГУ Нацполіції в області.  

У разі доведення вини їй загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Теги: окупанти прокуратура Миколаївщина

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