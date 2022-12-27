Мер Харкова заплатив штраф за порушення мовного закону
Суму стягнення у міськраді не зазначили, але міський голова мав сплатити 3400 грн
Мер Харкова Ігор Терехов заплатив 3400 грн штрафу за порушення мовного закону. Про це повідомила заступниця міського голови Харкова Тетяна Чечетова-Терашвілі на запит «Суспільного».
Як уточнила заступниця Терехова, штраф мер Харкова сплатив ще 2 грудня, але стало про це відомо сьогодні.
Тетяна Чечетова-Терашвілі зазначила, що Ігор Терехов добровільно сплатив штраф згідно з постановою про адміністративне правопорушення. Суму стягнення у міськраді не зазначили, але міський голова мав сплатити 3400 гривень.
Як повідомлялося, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Харківським міським головою Ігорем Тереховим. Як зазначено у постанові, Терехов у зверненнях до мешканців міста в ефірі телемарафону «Єдині новини» застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону.
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