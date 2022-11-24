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​Мера Харкова оштрафовано за російську мову

Наталія Антонюк
glavcom.ua
​Мера Харкова оштрафовано за російську мову
фото з відкритих джерел

Терехов у зверненнях до мешканців міста в ефірі телемарафону «Єдині новини» застосував недержавну мову

Харківського міського голову Ігоря Терехова оштрафували на 3400 грн. за використання недержавної мови під час звернень до громадян. Про це повідомив у Facebook уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Харківським міським головою Ігорем Тереховим», – йдеться в повідомленні.

Як зазначено у постанові, Терехов у зверненнях до мешканців міста в ефірі телемарафону «Єдині новини» застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону.

За вчинення зазначеного адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 188 (52) Кодексу України про адміністративні правопорушення, застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 грн.

«Також винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження за порушення частини 6 статті 27 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до якої офіційні інтернет-представництва Харківського міського голови у Facebook та Telegram мають бути виконані державною мовою.

Відповідно до статті 291 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначені постанови набирають законної сили після закінчення строку на їх оскарження: 4 грудня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Теги: Facebook Telegram інтернет мова Ігор Терехов

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