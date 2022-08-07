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Мер Вінниці підтвердив інформацію про вибухи в області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мер Вінниці підтвердив інформацію про вибухи в області
Моргунов зазначив, що на території Вінницької міської громади надзвичайних ситуацій не зафіксовано
Сергій Моргунов/Facebook

Повітряна тривога триває

На Вінничині пролунали вибухи. Цю інформацію підтвердив мер міста Сергій Моргунов.

«На Вінниччині було чутно звуки, схожі на вибухи. Чекаємо офіційної інформації. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги. Зберігаємо спокій», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на території Вінницької міської територіальної громади надзвичайних ситуацій не зафіксовано.

Нагадаємо, що по всій підконтрольній Києву частині України триває повітряна тривога.

До цього у кількох областях пролунали вибухи без оголошеної повітряної тривоги. Зокрема вибухи чули жителі Вінничини, Кіровоградщини, Полтавщини та Черкащини.

Telegram-канали також повідомляли про проліт ракети над Вінничиною, але згодом цю інформацію спростували.

До слова, триває 165-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Зберігається загроза завдання російськими окупантами ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

Теги: війна війна в Україні Вінниччина росія окупанти Україна

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