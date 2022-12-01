Міграційна служба виготовила перше посвідчення для депортованих до РФ українців

Держава у межах експериментального проєкту видала посвідчення для повернення додому

Державна міграційна служба виготовила на території України перше посвідчення на повернення українців, депортованих до Росії. Це восьмисторінковий буклет, який дозволить українцям виїхати через треті країни. Зокрема Естонію, Латвію, Литву чи Грузію. Раніше його могли видавати лише дипломатичні представництва та консульські установи України, яких на території РФ після початку повномасштабного вторгнення не лишилось.

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«Сьогодні ми вперше оформили таке посвідчення на повернення. Це дасть змогу після його отримання і передачу на територію Російської Федерації нашим громадянам подолати такий довгий шлях, але повернутися в Україну і тут вже оформити нормальні документи», – повідомила голова ДМС України Наталія Науменко під час телемарафону.

Посвідчення оформлюють безплатно протягом п’яти днів, а діє воно до трьох місяців. Звернутися до ДМС щодо підготовки посвідчення можуть: один з батьків або інший законний представник особи віком до 18 років, подружжя, повнолітні діти та рідні брати/сестри.

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Зазанчимо, російські загарбники упродовж повномасштабної війни депортували громадян України з окупованих територій на територію РФ. Наразі російська та білоруська влада заявляють про нібито перебування в цих країнах, що ведуть агресивну війну проти України, понад 2,8 млн осіб. В жовтні президент України Володимир Зеленський озвучував оцінку, згідно з якою Росія депортувала з окупованих українських територій понад 1,6 млн громадян України. Також відомо, що росіяни депортували з України понад 10,7 тисячі дітей.

Нагадаємо, нещодавно окупанти депортували до Криму вихованців дитбудинку на Херсонщині.