Окупанти депортували до Криму вихованців дитбудинку на Херсонщині

Омбудсмен звернувся до правоохоронних органів

Вихованців Олешківського дитячого будинку на Херсонщині віком від 9 до 17 років незаконно вивезли до Клінічної психіатричної лікарні у Сімферопольському районі. Про це повідомив у Телеграм Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Окупаційна влада Херсонщини надалі продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид та депортує дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим», – написав омбудсмен.

За словами Лубінця, він отримав перевірену інформацію про чергове вивезення вихованців КЗ «Олешківського дитячого будинку інтернату» до Клінічної психіатричної лікарні у Сімферопольському районі. Як зазначив посадовець, такі злочинні дії росіяни підтверджують своїми недолугими наказами.

Омбудсмен звернувся до правоохоронних органів для фіксації чергового злочину Росії.

Раніше повідомлялося, що дитячий омбудсмен країни-терористки РФ Марія Львова-Бєлова усиновила хлопчика, якого окупанти незаконно вивезли з Маріуполя. Про це вона розповіла на пресконференції 26 жовтня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що рашисти примусово вивозять дітей з інвалідністю, які проживають в Олешківському дитячому будинку-інтернаті Херсонської області, до Криму.

Також гауляйтери тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей збираються вивезти українських дітей до захопленого Криму та Росії.