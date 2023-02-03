Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мінометний обстріл Сумщини, під завалами в Барвінковому загинуло двоє братів: ситуація на 3 лютого

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мінометний обстріл Сумщини, під завалами в Барвінковому загинуло двоє братів: ситуація на 3 лютого
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Артилерійських обстрілів зазнала Херсонщина

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли із мінометів, Новгород-Сіверський район. Без втрат та руйнувань.

Сумщина

Сьогодні зранку – мінометний обстріл околиць села Вільна Слобода Есманської громади Шосткинського району. Про втрати та руйнування інформація уточнюється.

Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли чотири територіальних громад області: Есманьської, Шалигинської, Середино-Будської та Білопільської. Було зафіксовано 120 прильотів.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Гуляйполе, Червоне, Кам'янське, Оріхів, Новоданилівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Чарівне, Малинівка, Лугівське, Щербаки, Плавні.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина

Минулої доби росіяни знову тероризували Нікопольщину. Вдень окупаційна армія двічі обстріляла район. Били зі ствольної артилерії. Ворожі снаряди прилетіли у Марганецьку громаду. Минулося без постраждалих.

Вночі зі ствольної артилерії обстріляли сам Нікополь. Без жертв та поранених. Наслiдки удару з'ясовуються.

Харківщина

Сьогодні зранку ворог обстріляв м. Барвінкове Ізюмського району. Зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів дістали тіла 2 загиблих братів 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення та був шпиталізований.

Протягом минулої доби на Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Зеленого, Стариці, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки і Новомлинського.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Голубівка, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка.

Внаслідок обстрілів пошкоджені переважно приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. У Куп'янську поранення отримала 67-річна жінка. Госпіталізована.

Вчора ввечері у Вовчанську поранення зазнала одна людина, отримала допомогу на місці.

Луганщина

Ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Невського і Білогорівки.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв Стельмахівку та Новоселівське. На Лиманському напрямку росіяни відкривали вогонь в бік Макіївки, Червонопопівки та Діброви. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Сьогодні вночі – обстріл Покровська (за попередньою інформацією, з РСЗВ Смерч). Пошкоджені приватні будинки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Протягом доби – артобстріли Вугледара. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Активні бойові дії поблизу Бахмута та Соледара. Постійні обстріли українських позицій та населених пунктів вздовж всієї лінії фронту.

Обстріл Краматорська – дві ракети С-300 по центру міста. Пошкоджено понад 20 багатоквартирних будинків, дорожнє полотно, гаражі, автівки. 6 людей отримали поранення. За добу по області – 1 загиблий, 8 поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог здійснював обстріл з РСЗВ по населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

Також вчора ворог завдавав ударів зі ствольної артилерії по Куцурубській громаді. Без руйнувань та постраждалих.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, артилерійських обстрілів зазнали Херсон, а також Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Бургунка, Новокаїри, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Інженерне, Антонівка, Новотягинка та Кізомис. В результаті чергового обстрілу Херсона у приватному будинку від уламку снаряду загинув 25-річний чоловік.

Масованим вогнем вкрили російські окупанти селище Комишани. Вороги влучили у приватний будинок. Уламки російського снаряду смертельно травмували 44-річну жінку – вона загинула на місці. Також відомо про чотирьох поранених: уламками ворожих боєприпасів травмовані дві жінки, чоловік та п'ятирічний хлопчик. Дитина у стані середньої важкості. Всіх потерпілих шпиталізували.

Також окупанти обстріляли село Милове Бериславського району. Троє людей отримали поранення, є руйнації будівель.

Крім того, під прицілом ворожої артилерії опинився дитячий садочок у Золотій Балці Бериславського району. Через ворожу атаку будівля зазнала серйозних руйнувань. Загалом за добу в області 9 людей поранені, двоє — загинули.

Триває 345-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

Теги: батько армія обстріл Миколаїв Володимир Зеленський Запорізька область Херсон будинок жінка чоловік втрати ворог поранення смерч Бахмут росіяни дитина окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Розкрадання коштів на харчуванні військових: СБУ ліквідувала схему (фото)
Розкрадання коштів на харчуванні військових: СБУ ліквідувала схему (фото)
Мінометний обстріл Сумщини, під завалами в Барвінковому загинуло двоє братів: ситуація на 3 лютого
Мінометний обстріл Сумщини, під завалами в Барвінковому загинуло двоє братів: ситуація на 3 лютого
Херсон зазнав масованого удару РФ: ворог влучив у склад піротехніки (фото)
Херсон зазнав масованого удару РФ: ворог влучив у склад піротехніки (фото)
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
Викрито схеми Коломойського. Головна бухгалтерка «Укртатнафти» отримала підозру (фото)
Викрито схеми Коломойського. Головна бухгалтерка «Укртатнафти» отримала підозру (фото)
Краматорськ: рятувальники завершили розбір завалів будинку
Краматорськ: рятувальники завершили розбір завалів будинку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
18K
Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
14K
Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву
9566
Путін готує наступ на Київ: прем'єр Польщі назвав напрямки
9542
Розкрито нову стратегію Байдена щодо України – Bloomberg

Новини

Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство
Сьогодні, 10:51
У Києві сьогодні стартує саміт Україна-ЄС
Сьогодні, 08:18
Захід оцінив масштаби втрат Росії у війні проти України за 11 місяців
Сьогодні, 07:15
Скандальний чиновник із Міноборони розповів про свій «російський паспорт»
Вчора, 23:25
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
Вчора, 23:00
Розклад чемпіонату світу-2023 з біатлону
Вчора, 22:38

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту