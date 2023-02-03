Мінометний обстріл Сумщини, під завалами в Барвінковому загинуло двоє братів: ситуація на 3 лютого

Артилерійських обстрілів зазнала Херсонщина

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли із мінометів, Новгород-Сіверський район. Без втрат та руйнувань.

Сумщина

Сьогодні зранку – мінометний обстріл околиць села Вільна Слобода Есманської громади Шосткинського району. Про втрати та руйнування інформація уточнюється.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли чотири територіальних громад області: Есманьської, Шалигинської, Середино-Будської та Білопільської. Було зафіксовано 120 прильотів.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Червоне, Кам'янське, Оріхів, Новоданилівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Чарівне, Малинівка, Лугівське, Щербаки, Плавні.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина

Минулої доби росіяни знову тероризували Нікопольщину. Вдень окупаційна армія двічі обстріляла район. Били зі ствольної артилерії. Ворожі снаряди прилетіли у Марганецьку громаду. Минулося без постраждалих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вночі зі ствольної артилерії обстріляли сам Нікополь. Без жертв та поранених. Наслiдки удару з'ясовуються.

Харківщина

Сьогодні зранку ворог обстріляв м. Барвінкове Ізюмського району. Зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів дістали тіла 2 загиблих братів 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення та був шпиталізований.

Протягом минулої доби на Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Зеленого, Стариці, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки і Новомлинського.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Голубівка, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка.

Внаслідок обстрілів пошкоджені переважно приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. У Куп'янську поранення отримала 67-річна жінка. Госпіталізована.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вчора ввечері у Вовчанську поранення зазнала одна людина, отримала допомогу на місці.

Луганщина

Ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Невського і Білогорівки.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв Стельмахівку та Новоселівське. На Лиманському напрямку росіяни відкривали вогонь в бік Макіївки, Червонопопівки та Діброви. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Сьогодні вночі – обстріл Покровська (за попередньою інформацією, з РСЗВ Смерч). Пошкоджені приватні будинки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Протягом доби – артобстріли Вугледара. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Активні бойові дії поблизу Бахмута та Соледара. Постійні обстріли українських позицій та населених пунктів вздовж всієї лінії фронту.

Обстріл Краматорська – дві ракети С-300 по центру міста. Пошкоджено понад 20 багатоквартирних будинків, дорожнє полотно, гаражі, автівки. 6 людей отримали поранення. За добу по області – 1 загиблий, 8 поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог здійснював обстріл з РСЗВ по населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

Також вчора ворог завдавав ударів зі ствольної артилерії по Куцурубській громаді. Без руйнувань та постраждалих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, артилерійських обстрілів зазнали Херсон, а також Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Бургунка, Новокаїри, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Інженерне, Антонівка, Новотягинка та Кізомис. В результаті чергового обстрілу Херсона у приватному будинку від уламку снаряду загинув 25-річний чоловік.

Масованим вогнем вкрили російські окупанти селище Комишани. Вороги влучили у приватний будинок. Уламки російського снаряду смертельно травмували 44-річну жінку – вона загинула на місці. Також відомо про чотирьох поранених: уламками ворожих боєприпасів травмовані дві жінки, чоловік та п'ятирічний хлопчик. Дитина у стані середньої важкості. Всіх потерпілих шпиталізували.

Також окупанти обстріляли село Милове Бериславського району. Троє людей отримали поранення, є руйнації будівель.

Крім того, під прицілом ворожої артилерії опинився дитячий садочок у Золотій Балці Бериславського району. Через ворожу атаку будівля зазнала серйозних руйнувань. Загалом за добу в області 9 людей поранені, двоє — загинули.

Триває 345-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.