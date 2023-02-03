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На 4 напрямках немає ознак формування ворогом наступальних угруповань – Генштаб

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
На 4 напрямках немає ознак формування ворогом наступальних угруповань – Генштаб
Сил оборони відбили атаки окупантів поблизу 10 населених пунктів Луганщини та Донеччини
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 3 лютого

Триває 345-а доба повномасштабної війни Росії проти України. 

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 3 лютого.

Ворожі удари по Україні

Російська Федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.

Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних (2 з них по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області), а також п’ять авіаційних  ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об’єктах Херсонщини та Миколаївщини. Від ворожих ударів загинули та отримали поранення мирні громадяни.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

Ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стала, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти обстріляли райони Клюсів, Грем’яча і Єліного Чернігівської області; Муравейні, Товстодубового, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфиного на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Зеленого, Стариці, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки і Новомлинського Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Голубівка, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку обстріляно Терни, Макіївку, Червонопопівку, Діброву та Торське на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Тоненьке, Веселе, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Богоявленку, Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецьокої області; Гуляйпільске і Кам’янське на Запоріжжі, а також Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Бургунка, Новотягинка та Кізомис Херсонської області.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу «Мерлін». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

Теги: Генштаб обстріл інфраструктура

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