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    Події в Україні

    Місія ОБСЄ за добу зафіксувала 35 вибухів на Донеччині

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    На Луганщині у п'ятницю вибухів не зафіксовано - Місія ОБСЄ за добу зафіксувала 35 вибухів на Донеччині
    На Луганщині у п'ятницю вибухів не зафіксовано

    У Донецькій області ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у п’ятницю 35 вибухів у Донецькій області, на Луганщині були порушення в районі Золотого, але без вибухів.

    Про це йдеться в опублікованому суботу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації станом на 19:30 9 серпня.

    «У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (35), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (14 вибухів)»,  - йдеться у звіті.

    Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід і південно-південний схід від н.п. Чермалик (підконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Маріуполя), на південний захід від н.п. Крута Балка (непідконтрольний урядові, 16 км на північ від Донецька), зокрема район до 1 км на північний схід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), а також на південний захід і захід від н.п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

    До слова, Представник місії ОБСЄ на сході України Микола Алєксєєв постив у соцмережах побажання смерті українцям та прославляв терористів «ДНР» і «ЛНР». 

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