В місії ОБСЄ на Донбасі завівся російський пропагандист, який у соцмережах бажав українцям смерті



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Згодом Микола Алєксєєв прибрав із соцмереж вказівки на свою посаду та обмежив доступ до інформації

В ОБСЄ заявили, що погляди росіянина Микола Алєксєєва не збігаються з офіційними

Представник місії ОБСЄ на сході України Микола Алєксєєв постив у соцмережах побажання смерті українцям та прославляв терористів «ДНР» і «ЛНР». Ці дописи зараз приховані, однак вони залишилися на скріншотах журналістів.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що згодом Алєксєєв прибрав із соцмереж вказівки на свою посаду та обмежив доступ до інформації. А після запитів журналістів його сторінка стала недоступною.

Водночас журналісти отримали документальне підтвердження статусу Алєксєєва – дипломатична картка, видана МЗС у травні цього року.

В ОБСЄ заявили, що скандал із Алєксєєвим вивчають, і що його погляди не збігаються з офіційними.

Тим часом військові експерти кажуть, що майже всі росіяни, які беруть участь у роботі міжнародних інституцій, а це, передусім, представництво ООН в Україні, ОБСЄ – «це люди, які виконують завдання російських спецслужб» і беруть участь в «інформаційних спеціальних операціях проти України, дискредитації».

Журналіст Юрій Бутусов пояснює, що системного рішення не допускати росіян в ОБСЄ місія прийняти не може, адже Росія є членом організації, а війна – гібридна. «Україна не визнала стан війни з Російською Федерацією, тому формально вони мають право направляти нам представників Росії для участі в їхній місії. Немає заборон», - підкреслив Бутусов.

Нагадаємо, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу Рефат Чубаров запропонували президенту України Володимиру Зеленському порушити на міжнародній арені питання запровадження постійної моніторингової місії в анексованому Росією Криму.