Моторошна аварія в Сумах: патрульне авто кинуло на пішоходів (фото)



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Фото: 0542.ua ДТП у Сумах

У Сумах сталася ДТП за участю патрульного автомобіля

У неділю, 19 серпня, в Сумах на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля патрульних поліції. Про це повідомляє поліція Сумщини.

За її даними, аварія трапилася о 14.49. Другим автомобілем, що став учасником ДТП стала іномарка. Внаслідок аварії тілесних ушкоджень зазнали учасники аварії та перехожі.

Наразі правоохоронці з'ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Для повного та об'єктивного розслідування керівництво Сумського відділу поліції звернулося до очевидців даної події та водіїв, які зафіксували те, що сталося на відео-реєстратори, надати поліції свідчення.

Як пише видання 0542.ua, за попередніми даними, крім водіїв і пасажирів авто, постраждали чотири пішоходи.

Відео не рекомендується для перегляду особам, які не досягли 18 років.

Нагадаємо, 7 серпня на перехресті вулиці Хорива та Почайнинська у Києві сталася аварія за участю поліцейського автомобіля Hyundai та Ford.