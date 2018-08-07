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    Патрульний автомобіль розбився в ДТП у столиці

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    Розбита в ДТП автівка патрульних - Патрульний автомобіль розбився в ДТП у столиці
    Фото: kyivoperativ.info
    Розбита в ДТП автівка патрульних

    Автівка отримала серйозні механічні пошкодження

    У вівторок, 7 серпня, на перехресті вулиці Хорива та Почайнинська у Києві сталася аварія за участю поліцейського автомобіля Hyundai та Ford. Про це пише «Оперативний Київ».

    За його даними, ДПТ сталася близько 12:10.

    Хоча автівки отримали серйозні механічні пошкодження, потерпілих у цій ДТП немає.

    Нагадаємо, у липні у Києві під час погоні автомобіль співробітників патрульної поліції злетів у річку Нивка. За словами очевидців, під час переслідування, порушник поїхав на мопеді по пішохідному мосту через річку, а автомобіль поліцейських впав у воду.

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