Патрульний автомобіль розбився в ДТП у столиці



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Фото: kyivoperativ.info Розбита в ДТП автівка патрульних

Автівка отримала серйозні механічні пошкодження

У вівторок, 7 серпня, на перехресті вулиці Хорива та Почайнинська у Києві сталася аварія за участю поліцейського автомобіля Hyundai та Ford. Про це пише «Оперативний Київ».

За його даними, ДПТ сталася близько 12:10.

Хоча автівки отримали серйозні механічні пошкодження, потерпілих у цій ДТП немає.

Нагадаємо, у липні у Києві під час погоні автомобіль співробітників патрульної поліції злетів у річку Нивка. За словами очевидців, під час переслідування, порушник поїхав на мопеді по пішохідному мосту через річку, а автомобіль поліцейських впав у воду.