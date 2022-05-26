Можливі оточення і важкі втрати: Арестович анонсував початок нової фази війни

Арестович зазначив, що українцям психологічно буде важче, ніж у березні, оскільки ЗСУ вже не має швидких і легких перемог

За темпами відновлення боєздатності ЗСУ поступаються армії РФ

В Україні незабаром розпочнеться новий, важкий етап війни, який може тривати більше місяця. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

За словами політика, українському суспільству психологічно буде важче, ніж у березні, оскільки ЗСУ вже не має швидких і легких перемог.

«Ця фаза триватиме місяць, можливо, півтора, доки не прийде західна допомога по ленд-лізу, іншими способами. У товарних кількостях коли ми зможемо стабілізувати ситуацію на фронті. Зараз ми у важкому становищі знаходимося, воно посилюватиметься. Можливі оточення, залишення населених пунктів, тяжкі втрати... Додамо ще економічні тяжкості», – зазначає Арестович.

Арестович також зазначив, що за темпами відновлення боєздатності ЗСУ поступаються армії російських окупантів. Це збільшує ризик окупації нових районів України.

«Ми програли російській армії за темпами. Вони нагромадили резерви раніше, ніж ми. Ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай тяжкою. Тому можливе повернення російської армії на північ нашої країни та посилення тиску по лінії Херсон – Запоріжжя», – додає радник Офісу президента.

Також Арестович визнав, що на Донбасі поки перевага по артилерії та авіації у противника.

Прокоментував Арестович і підвищення віку контрактників у РФ. За його словами, це з одного боку показує, що у них проблема з особовим складом, а з іншого – це означає, що є добровольці, які бажають підписати контракт. Він висловив припущення, що цим скористаються люди з бідних регіонів, які захочуть заробити 200 тисяч рублів.

Не відкидає політик і подальшого продовження мобілізації в Україні. Це пов'язано з тим, що йти на поступки Росії Київ більше не буде, навіть попри натяки Заходу.

Нагадаємо, ворог продовжує «мобілізацію» на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, чергова хвиля відбувається на території Донецької області. З метою збільшення кількості потенційних «призовників», окупанти збільшують віковий ценз «військовозобов’язаних» – з 55 до 65 років.

Генштаб Збройних сил України не виключає, що в Росії може бути оголошена відкрита мобілізація для продовження війни.