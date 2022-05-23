Веніславський розповів, чи буде скасовано мобілізацію ще до кінця війни

У результаті мобілізації до ЗСУ, включаючи добровольців, залучили близько 450 тисяч людей

Загальна мобілізація до кінця війни навряд чи буде скасована. Про це заявив на брифінгу представник президента в Конституційному суді, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат фракції «Слуга народу» Федір Веніславський.

«Ми повинні розуміти, що війна передбачає поповнення, у тому числі втрат, формування резервів. На сьогодні відбувається формування резервних бригад і резервних підрозділів. Ці резерви потребують укомплектування особовим складом, живою силою… Сподіватися до кінця війни, що загальна мобілізація буде скасована, я думаю, на цей час підстав немає… Ворог ще має достатньо міцності», – зазначає Веніславський.

Нардеп зазначив, що попереду Україну чекають важкі бої за звільнення тимчасово окупованих територій.

Крім цього, «Слуга народу» нагадав, що на момент широкомасштабної агресії чисельність ЗСУ без інших складових секторів безпеки та оборони становила 261 тисячу осіб. А в результаті мобілізації до лав ЗСУ було залучено, включаючи добровольчу участь, ще близько 450 тисяч осіб.

«Загальна мобілізація – це звичайний стан речей, коли йде війна. Тому всі особи чоловічої статі від 18 до 60 років підлягають мобілізації, залежно від конкретних обліково-військових спеціальностей та дефіциту таких облікових спеціальностей у ЗСУ», – підсумував парламентар.

Нагадаємо, що 24 лютого через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну в нашій державі було оголошено загальну мобілізацію. Тоді ж Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану. З того часу його продовжували на місяць.

На засіданні 22 травня парламент знову продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня. Відповідне рішення увалено для виконання указу президента Володимира Зеленського.

Тоді Веніславський в ефірі телемарафону пояснив, що рішення продовжити дію одразу на 3 місяці обумовлене тим, що для контрнаступу необхідно більше часу, ніж для оборони.



