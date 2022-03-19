У Росії для продовження війни можуть оголосити відкриту мобілізацію

Із метою виправдання таких дій не виключається здійснення низки провокацій на території Російської Федерації

Генштаб Збройних сил України не виключає, що в Росії може бути оголошена відкрита мобілізація для продовження війни. Про це ідеться у зведенні відомства станом на ранок 19 березня.

Для виправдання таких дій ворог може здійснити провокації на території Російської Федерації із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії, попереджають у Генштабі.

«Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом Російської Федерації буде прийнято рішення внесення змін до існуючого законодавства та розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни. З метою виправдання таких дій не виключається здійснення низки провокацій на території Російської Федерації із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії. Це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, минулої доби українські захисники ліквідували командувача 8 загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил окупанта – генерал-лейтенанта Андрія Мордвичова.

В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців, а також 450 танків і більше 100 вертольотів. На жодному з напрямків наступу російська армія не досягла стратегічного поступу.