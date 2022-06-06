  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. На апараті вентиляції: Мустафа Найєм повідомив про стан пораненого брата
рус
    Події в Україні

    На апараті вентиляції: Мустафа Найєм повідомив про стан пораненого брата

    Масі Найєма прооперували, зараз він перебуває у медикаментозному сні - На апараті вентиляції: Мустафа Найєм повідомив про стан пораненого брата
    Масі Найєма прооперували, зараз він перебуває у медикаментозному сні

    Масі Найєм отримав серйозну травму голови

    Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розповів про стан свого брата, адвоката Масі Найєма, якого важко поранили на фронті. Про це він повідомив у Facebok.

    «Брат живий і йому зробили операцію. Він отримав серйозну переломну травму голови, множинні переломи кісток та внутрішньочерепну гематому. Зараз його стан все ще серйозний, він на медикаментозному сну, на апараті вентиляції. Медики кажуть, що наступні кілька днів будуть вирішальними для його одужання», – йдеться у повідомленні.

    «Дякуємо лікарям і всім хто допомагає і продовжує підтримувати», – додав він.

    Нагадаємо, що відомий український адвокат Масі Найєм отримав на полі бою важке поранення у голову.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На апараті вентиляції: Мустафа Найєм повідомив про стан пораненого брата