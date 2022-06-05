Був у комі: Мустафа Найєм розповів про стан брата після поранення

Адвоката Масі Найєма, якого важко поранили на фронті, готують до операції

Колишній журналіст і нардеп, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розповів про стан свого брата, адвоката Масі Найєма, який сьогодні отримав поранення на передовій. Про це Мустафа Найєм написав у своєму Telegram.

Як зазначається у повідомленні, лікарі кажуть, що зараз стан пораненого є стабільним.

«У брата тяжке поранення голови та ока. Був у комі, іноді приходить до тями; лікарі кажуть, що зараз стабільний», – повідомив екснапдеп.

За словами Мустафи Найєма, його брата доправили до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечникова. Там пораненого готують до операції.

Нагадаємо, що відомий український адвокат Масі Найєм отримав на полі бою важке поранення у голову.

Як відомо, Масі Найєм – український адвокат, засновник юридичної компанії «Міллер», громадський активіст, правозахисник, а також військовослужбовець. Він був мобілізований у 2015 році, через рік демобілізувався. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні Масі Найєм знову пішов на службу у Збройні сили України.