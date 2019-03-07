МВС покриває структури, що погрожують насильством на виборчих дільницях – експерт



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Люди і з провладних, і з опозиційних сил бояться займатися агітаційною роботою на виборах, - політолог

Ситуація в країні дуже поляризована, й окремі правоохоронні органи відверто працюють в інтересах опозиції, - Рейтерович

Міністерство внутрішніх справ не змогло зберегти політичний нейтралітет на виборах і покриває парамілітарні структури, що працюють проти певних кандидатів і загрожують насильством на виборах. Таку думку висловив керівник політико-правових програм ГО «Український Центр суспільного розвитку» Ігор Рейтерович під час круглого столу «Брудні» гроші в президентській кампанії - 2019», який відбувся 7 березня в прес-центрі інформагентства «Українські новини».

За словами політолога, нинішні вибори відрізняються від попередніх тим, що правоохоронна система не є монолітною і залежною від влади. Ситуація в країні дуже поляризована, й окремі правоохоронні органи відверто працюють в інтересах опозиції.

«Сьогодні в ЗМІ були повідомлення про те, як до офісу однієї політичної сили, - яка, підкреслюю, не є опозиційною, - увірвалися представники організації «Національні дружини». Вони влаштували повний безлад, паралізували роботу офісу партії. Зокрема, мова йде про Черкащину. Ми чуємо заяви їхнього речника про те, що ця організація готова застосовувати силу, бити людей на виборчих дільницях. Вона уже загрожує навіть виробничим підприємствам, асоційованим з певними політиками. І поліція, яка повинна реагувати на такі випадки, дуже часто не реагує на них або навіть підігрує», - сказав політолог.

Схоже, що Міністерство внутрішніх справ покриває згадані парамілітарні структури, які використовуються з політичною метою проти тих політичних сил, на які нинішній міністр внутрішніх справ не робить свою ставку. Також він наголосив на явищі вибіркових розслідувань порушень виборчого законодавства, які веде міністерство.

«За журналістськими розслідуваннями проти представників одних політсил міністерство відкриває справи, а коли йдеться про інших – ні. Ми регулярно їздимо в регіони і зустрічаємося з місцевими експертами. Бачимо, що люди і з провладних, і з опозиційних сил бояться займатися агітаційною роботою на виборах. Вони розуміють, що їхні дії правоохоронці можуть трактувати в контексті отримання «брудних» грошей чи організації підкупу», - пояснив Ігор Рейтерович.

На круглому столі, організованому ГО «Український Центр суспільного розвитку», були присутні представники ОБСЄ. Учасники заходу, серед яких були юристи, правозахисники, політичні експерти і громадські діячі, закликали міжнародних спостерігачів неупереджено фіксувати всі порушення, що відбуваються в контексті виборів в Україні. Зокрема, і факти зловживань правоохоронців.