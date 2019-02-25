Чому керівники МВС хочуть прослуховувати штаби кандидатів у президенти

Очільник МВС Арсен Аваков

Під виглядом посилення боротьби зі зловживаннями на виборах МВС може отримати більше повноважень, що дозволять маніпулювати виборчим процесом

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков намагається форсувати ухвалення проекту Закону №8270 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства». Проект, що писався за участі МВС, існує вже майже рік, але чомусь саме в лютому, в розпал виборчої кампанії, настав зоряний час його внесення на порядок денний Верховної Ради. 26 лютого має відбутися його розгляд у сесійній залі. Резонне питання – чому саме зараз?

Аналітики не втомлюються нагадувати, що виборче законодавство, як коня на переправі, не варто змінювати під час виборів. Однак міністерству і його однодумцям у парламенті – «горить». І здається, «горить» не тому, що правоохоронці намагаються будь-що добитися чистоти виборчого процесу. У законопроекті «зашита» небезпечна двоходівка, яка видає справжню мету цієї ініціативи.

Перший крок: пропонується віднести підкуп виборців до категорії тяжких злочинів, збільшивши санкцію позбавлення волі з 4 до 6 років. До цієї ж категорії планується зарахувати фальсифікацію, підробку чи знищення виборчої документації та печаток виборчкомів.

Другий крок: правоохоронні органи отримають можливість здійснювати негласні слідчі дії у кримінальних провадженнях щодо виборчого процесу. Оскільки йдеться про тяжкі злочини, тож чому б не прослуховувати окремих кандидатів та їхні штаби, не стежити за їхньою перепискою?

Тут варто нагадати, що лише мізерна частина справ щодо порушень виборчого законодавства розслідується до кінця – не більше 2 відсотків. Скажімо, відомий лише один випадок реального тюремного строку за організацію підкупу на виборах до ОТГ в Одеській області. Для правників не є секретом і те, що слідчі поліції не вміють працювати зі справами щодо виборчого процесу. Подібні злочини виникають з періодичністю в 4-5 років, а освіти і навичок правоохоронцям хронічно бракує. Врешті-решт, вся інформаційна піна навколо цих порушень вщухає на наступний день після виборів.

Тому виникає закономірне запитання, навіщо МВС добивається розширення повноважень щодо справ, якими воно ніколи належно не займалося?

Відповідь проста: отримання без відома кандидатів конфіденційної інформації щодо них – «золота акція» для керівництва міністерства внутрішніх справ. Із нею поліція перетворюється на «Великого Брата», що стежить за всіма. Вона стає потужним суб’єктом виборчого процесу, чия роль буде вирішальною і для ходу виборів, і для їхнього результату.

От тільки чистота виборів, про яку любить говорити Арсен Аваков, може бути втрачена. Вибори під «поліційним ковпаком» навряд чи стануть опорою молодій українській демократії. Більше того, вони означатимуть звуження прав і свобод людини і громадянина.

Чи розгледіли у Верховній Раді ризики, які несе проект Закону №8270 – дізнаємося вже дуже скоро. Хід за парламентом.

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