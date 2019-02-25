МВС запустило онлайн-систему моніторингу порушень на виборах



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Скріншот з сайту vybory2019.mvs.gov.ua

Станом на 24 лютого зареєстровано 1871 звернення про порушення, що стосуються виборчої кампанії

Міністерство внутрішніх справ України запустило систему онлайн-моніторингу порушень на виборах.

Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков в ефірі каналу «1+1» у неділю ввечері.

«У сьогоднішній вечір ми її запускаємо на сайті МВС», - сказав міністр.

За його словами, станом на 24 лютого зареєстровано 1871 звернення про порушення, що стосуються виборчої кампанії, порушено 89 кримінальних проваджень. В основному заяви стосуються підкупу виборців.

«Друге - заяви про незаконну зовнішню рекламу, і третє - хуліганство, коли втручаються в хід мітингів», - повідомив Аваков.

Він також розповів, яких політичних сил стосуються скарги.

«454 порушення стосуються «Солідарності», 353 – «Батьківщини», 169 – «Самопомочі», 131 - Гриценко, 122 - Ляшко. Це лідери», - зазначив міністр.

До слова, глава МВС Арсен Аваков впевнений, що Верховна Рада підтримає законопроект про посилення відповідальності за порушення на виборах.

Також повідомлялося, що 24 лютого в центрі Києва націоналістичні партії та організації провели акцію «Віче гідності» з вимогами «За чисті вибори, за гідне життя».