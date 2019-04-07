На Чернігівщині горіли 40 гектарів заповідних територій
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Фото ілюстративне
До гасіння пожежі залучалася авіація
У Чернігівській області біля села Тужар сталася пожежа на території Міжрічинського регіонального ландшафтного парку.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що наразі вдалося локалізувати пожежу на 40 гектарах заповідної території.
О 19:50 робота авіації по гасінню пожежі в Міжрічинському регіональному ландшафтному парку завершена. Всього здійснено 21 скид (50 тонн води).
До гасіння залучено 90 чоловік особового складу, 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 39 чоловік особового складу, вісім одиниць техніки.
Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у селищі Шпирки Барського району Вінницької області у неділю, 7 квітня, трапилась пожежа на птахофабриці.