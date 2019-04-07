На Чернігівщині горіли 40 гектарів заповідних територій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ілюстративне

До гасіння пожежі залучалася авіація

У Чернігівській області біля села Тужар сталася пожежа на території Міжрічинського регіонального ландшафтного парку.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що наразі вдалося локалізувати пожежу на 40 гектарах заповідної території.

О 19:50 робота авіації по гасінню пожежі в Міжрічинському регіональному ландшафтному парку завершена. Всього здійснено 21 скид (50 тонн води).

До гасіння залучено 90 чоловік особового складу, 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 39 чоловік особового складу, вісім одиниць техніки.

Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у селищі Шпирки Барського району Вінницької області у неділю, 7 квітня, трапилась пожежа на птахофабриці.