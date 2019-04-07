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    Новини

    На Вінничині горіла птахофабрика

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    На Вінничині горіла птахофабрика

    До гасіння залучено 14 чоловік з особового складу та чотири одиниці техніки ДСНС

    В Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що у селищі Шпирки Барського району Вінницької області у неділю, 7 квітня, трапилась пожежа на птахофабриці. Про це повідомляє прес-службу ДСНС.

    Повідомляється, що пожежа трапилась о 12:20 в окремо стоячій птахофабриці розмірів 100 на 20 метрів. Вже о 12:56 на площі в 1 тис. квадратних метрів пожежу було локалізовано.

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    «Жертв та постраждалих немає», - повідомили рятувальники.

    До гасіння пожежі було залучено 14 чоловік особового складу, а також 40 одиниці спецтехніки ДСНС.

    Нагадаємо, 6 квітня у Києві у Шевченківському районі під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік

    Як повдіомлялося, 5 квітня під Києвом горіла пивоварня . Пожежа в приміщенні ТОВ «АВС Пивоварня» у м. Бровари. 

    Також 5 квітня у заповіднику «Биківнянські могили» сталася масштабна пожежа. Виклик про цю пожежу надійшов до Служби порятунку 101 4 квітня о 15:21. На виклик відразу прибуло відділення рятувальників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. Горів трав’яний настил та очерет на площі 2 га

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