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    Події в Україні

    На Чернігівщині у пожежі загинули дорослий і дворічна дитина

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    <p>Згорів будинок і господарча будівля</p> - На Чернігівщині у пожежі загинули дорослий і дворічна дитина

    Згорів будинок і господарча будівля

    Фото cn.npu.gov.ua

    Завдяки сусідам вдалося врятувати п’ятьох дітей

    У селі Дуболугівка на Чернігівщині вночі під час пожежі загинули двоє людей, у тому числі 2-річна дівчинка.

    Як повідомили в управлінні ДСНС в області, пожежа виникла в садибі о 1:30. Горів житловий будинок і господарча будівля. О 6-й годині ранку її вдалося ліквідувати.

    Водночас у прес-службі ГУ НП Чернігівської області уточнили, що в садибі проживала родина з восьми осіб – батьки та шестеро малолітніх дітей. Сім’я перебувала на обліку у комунальному закладі «Центр надання соціальних послуг» Вертіївської сільської ради з січня 2020 року.

    Як встановила слідчо-оперативна група, ввечері після вживання спиртних напоїв між подружжям виникла сварка і мати пішла з будинку. За словами сусідів, згодом чоловік відправився на її пошуки. У цей момент сталося загорання у будинку.

    Завдяки сусідам вдалося врятувати п’ятьох дітей від 4 до 12 років.

    Наразі з матір’ю і врятованими дітьми працюють офіцери ювенальної превенції та поліцейський психолог, лікарі, соцслужби.

    Правоохоронці організували збір допомоги для постраждалої родини – речі, харчі, предмети першої необхідності. Ніжинські поліцейські також готові допомогти родині з переїздом до родичів, які проживають в іншому селі. Правоохоронці встановлюють за яких обставин сталося загоряння будинку та господарського приміщення.

    пожежа ДСНС Чернігівщина будинок чоловік
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