На Дніпропетровщині підліток застрелив свого друга



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті 15-річний хлопець отримав смертельне поранення голови і загинув на місці

У місті Кам'янському Дніпропетровської області від пострілу в голову загинув 15-річний підліток. Хлопчика застрелив його друг-ровесник.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Поліцейські встановили, що 28 серпня близько 20.30 15-річний підліток взяв в руки мисливську рушницю родича, яка лежала на шафі, за межами сейфа. Під час необережного поводження зі зброєю хлопчик випадково вистрілив в бік приятеля. В результаті 15-річний хлопець отримав смертельне поранення голови і загинув на місці», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що підліток, «демонструючи дядькову зброю», направив її в бік товариша, «після чого пролунав постріл».

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 119 (вбивство з необережності) і ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України.

У той же час портал Днепр Оперативный повідомляє, що підлітки прийшли в будинок родича одного з них, щоб погодувати тварин поки господарів не було вдома.

«Хлопець знайшов рушницю і, подумавши, що вона не заряджена, направив у бік свого друга. У результаті необережного поводження зі зброєю підліток вистрілив з мисливської рушниці прямо в голову своєму другові. Хлопець відразу ж повідомив про те, що трапилося, в поліцію», - розповіло видання.

Вогнепальну зброю правоохоронці вилучили. Триває досудове розслідування інциденту.