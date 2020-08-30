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    Кримінал

    На Дніпропетровщині підліток застрелив свого друга

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    На Дніпропетровщині підліток застрелив свого друга

    В результаті 15-річний хлопець отримав смертельне поранення голови і загинув на місці

    У місті Кам'янському Дніпропетровської області від пострілу в голову загинув 15-річний підліток. Хлопчика застрелив його друг-ровесник.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    «Поліцейські встановили, що 28 серпня близько 20.30 15-річний підліток взяв в руки мисливську рушницю родича, яка лежала на шафі, за межами сейфа. Під час необережного поводження зі зброєю хлопчик випадково вистрілив в бік приятеля. В результаті 15-річний хлопець отримав смертельне поранення голови і загинув на місці», - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці зазначили, що підліток, «демонструючи дядькову зброю», направив її в бік товариша, «після чого пролунав постріл».

    Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 119 (вбивство з необережності) і ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України.

    У той же час портал Днепр Оперативный повідомляє, що підлітки прийшли в будинок родича одного з них, щоб погодувати тварин поки господарів не було вдома.

    «Хлопець знайшов рушницю і, подумавши, що вона не заряджена, направив у бік свого друга. У результаті необережного поводження зі зброєю підліток вистрілив з мисливської рушниці прямо в голову своєму другові. Хлопець відразу ж повідомив про те, що трапилося, в поліцію», - розповіло видання.

    Вогнепальну зброю правоохоронці вилучили. Триває досудове розслідування інциденту.

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