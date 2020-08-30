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    У Чорноморську на пляжі знайшли велику міну часів Другої світової війни

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    Міна часів Другої світової війни на пляжі в Чорноморську - У Чорноморську на пляжі знайшли велику міну часів Другої світової війни
    Міна часів Другої світової війни на пляжі в Чорноморську
    Фото: ДСНС

    Міну часів Другої світової війни потужністю 200 кг зірвало з якоря та прибило до берегу

    У Чорноморську Одеської області на центральному пляжі знайшли велику міну часів Другої світової війни, людей з пляжу евакуювали.

    Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

    «29 серпня о 08:30, під час проведення тренувального занурення фахівців рятувально-водолазної станції на центральному міському пляжі в м. Чорноморську на відстані 30 м. від берега було виявлено занурений у воду металевий предмет, схожий на міну», - йдеться у повідомленні.

    Про знахідку було негайно повідомлено до служби порятунку 101. Фахівці групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ГУ ДСНС України в Одеській області, які прибули на виклик, провели обстеження акваторію і ідентифікували предмет як морська донна міна часів Другої світової війни потужністю 200 кг., яку зірвало з якоря та прибило до берегу.

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    У Чорноморську на пляжі знайшли велику міну часів Другої світової війни
    У Чорноморську на пляжі знайшли велику міну часів Другої світової війни
    Фото: ДСНС

    Піротехніки вилучили морську міну на берег, завантажили у спеціальний автомобіль та з дотриманням усіх заходів безпеки у супроводі поліції транспортували міну до місці проведення знешкодження.

    Морська небезпечна зброя була знешкоджена о 18:30 шляхом підривання на заздалегідь визначеному полігоні.

    До проведення спеціальних робіт залучались 5 фахівців та 2 одиниці спеціальної техніки.

    зброя ДСНС пляжі розмінування
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