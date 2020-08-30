У Чорноморську на пляжі знайшли велику міну часів Другої світової війни



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Міна часів Другої світової війни на пляжі в Чорноморську Фото: ДСНС

Міну часів Другої світової війни потужністю 200 кг зірвало з якоря та прибило до берегу

У Чорноморську Одеської області на центральному пляжі знайшли велику міну часів Другої світової війни, людей з пляжу евакуювали.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

«29 серпня о 08:30, під час проведення тренувального занурення фахівців рятувально-водолазної станції на центральному міському пляжі в м. Чорноморську на відстані 30 м. від берега було виявлено занурений у воду металевий предмет, схожий на міну», - йдеться у повідомленні.

Про знахідку було негайно повідомлено до служби порятунку 101. Фахівці групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ГУ ДСНС України в Одеській області, які прибули на виклик, провели обстеження акваторію і ідентифікували предмет як морська донна міна часів Другої світової війни потужністю 200 кг., яку зірвало з якоря та прибило до берегу.

Піротехніки вилучили морську міну на берег, завантажили у спеціальний автомобіль та з дотриманням усіх заходів безпеки у супроводі поліції транспортували міну до місці проведення знешкодження.

Морська небезпечна зброя була знешкоджена о 18:30 шляхом підривання на заздалегідь визначеному полігоні.

До проведення спеціальних робіт залучались 5 фахівців та 2 одиниці спеціальної техніки.