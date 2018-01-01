На Дніпропетровщині депутати влаштували сутичку через червоно-чорний прапор

Конфлікт стався між представниками партій «Свобода» та «Опозиційний блок»

Під час розгляду питання про червоно-чорний прапор у міській раді Кам’янського, що на Дніпропетровщині, сталася сутичка між депутатами. Фракція ВО «Свобода» виступила з ініціативою щодо підняття над міськрадою поряд з державним прапором України червоно-чорного прапора. Під час обговорення цієї ініціативи стався інцидент між



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Конфлікт стався між представниками партій «Свобода» та «Опозиційний блок»

Під час розгляду питання про червоно-чорний прапор у міській раді Кам’янського, що на Дніпропетровщині, сталася сутичка між депутатами.

Фракція ВО «Свобода» виступила з ініціативою щодо підняття над міськрадою поряд з державним прапором України червоно-чорного прапора.

Під час обговорення цієї ініціативи стався інцидент між депутатами фракцій «Опозиційний блок» Валентиною Капінус і ВО «Свобода» Ігорем Максимовичем. Штовханина сталась, коли депутат спробував привернути увагу присутніх до того, що його колега з «Опозиційного блоку», яка виступає категорично проти ініціативи, сама надає перевагу чорно-червоним кольорам в одязі.

«Він мене схопив за руку, почав тягнути, я встала і врізала йому. В поліцію не звертались. Все нормально, рішення не пройшло. Я вважаю, що така ініціатива розколює суспільство, вона неправильна і некоректна. У нас сотні партій, так що – прапор кожної вивішувати? Над міською радою має бути тільки державний прапор і прапор міста», – сказала Валентина Капінус.

Як зазначив секретар міськради Олександр Залевський, який озвучив ініціативу, «свободівці» запропонували піднімати червоно-чорний прапор на свята, пов’язані з національно-визвольною боротьбою.

«Ідея була така: червоно-чорний прапор – це прапор боротьби, прапор країни, що виборює свою незалежність. Такий прапор був на революції в Мексиці наприкінці ХІХ століття, на революції 1936 року в Іспанії. Потім цей прапор використовувався воякам УПА, він був прапором Майдану. Зараз майже на кожному бліндажі наших військових цей прапор. Ми пропонували піднімати його на свята, які пов’язані з національно-визвольною боротьбою: 1 січня (день народження Бандери), День Героїв у травні, день народження Шухевича, 14 жовтня (Покрова, День УПА та День українського козацтва)», – розповів Олександр Залевський.

Для ухвалення рішення забракло голосів: за проголосувало 12 депутатів. У міській раді Кам’янського загалом 42 депутати.

Раніше повідомлялося, що біля львівської ратуші вперше підняли червоно-чорний прапор.

Джерело: Радіо Свобода